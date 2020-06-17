Киев, 17 июня, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук иронически оценил заявление главы офиса президента Андрея Ермака, что у Владимира Зеленского настолько «грандиозные планы», что для их выполнения не хватит и нескольких президентских сроков.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Я вас умоляю. Страну можно продать и за пару лет», — заявил в своем комментарии эксперт.

Он напомнил, что украинскую землю Зеленский «фактически за полгода» продал (закон о продаже земли был принят в апреле 2020 года, через семь месяцев после начала работы Рады этого созыва).

«Еще годик-другой — на все остальное. А «откаты» за продажу должностей и коррупционные схемы так вообще ежемесячно зелёный карман греют», — заявил Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что в ранее опубликованном сегодня интервью Ермак заявил, что, по его мнению, решение о следующем президентском сроке нужно принимать ближе к окончанию нынешнего, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. Вместе с тем глава офиса президента признал, что на сегодняшний день у президента Зеленского настолько «грандиозные планы», что и «четырех сроков не хватит».