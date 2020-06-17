Киев, 17 июня, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня, 17 июня, рекомендовал парламенту Украины принять проект постановления об оценке деятельности главы Нацбанка страны Якова Смолия.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР На Украине

По информации украинских СМИ, такое решение поддержали 18 народных депутатов, против выступили три народных депутата, еще двое — воздержались.

Экономист Сергей Фурса считает, что таким образом депутаты сделали шаг к уничтожению независимого регулятора, и соответственно — в сторону дефолта.

«Финансовый комитет, за исключением ряда депутатов, толкнул Украину к дефолту. Постановив, что Нацбанк все провалил, то ли сделал гривну слишком слабой, то ли слишком сильной (не определились), а также построил пирамиду ОВГЗ (облигаций внутреннего займа)», — отмечает эксперт.

Он считает, что Украина проходит «коронавирусный кризис» сравнительно мягко, со стабильным курсом и банковской системой, именно благодаря работе Нацбанка.

«Что же, депутаты очень порадовали Игоря Коломойского, а вот Украина опять пошла в сторону дефолта. Опять выглядит страной-идиотом в глазам всего инвестиционного сообщества. Опять стреляет себе в ногу», — заявил Фурса.

Резюмируя, эксперт отметил, что очередная реформа под угрозой и «додавливание» банковской системы идет своим чередом.

«Похоже, макроэкономическую стабильность не оценили. Тогда будем пробовать, что такое макроэкономическая нестабильность», — резюмировал аналитик.

ИА REGNUM напоминает, что в марте этого года президент Зеленский заявил, что он выступает за независимость Национального банка, но при этом он критикует регулятор из-за ряда решений — в частности, из-за того, что НБУ поддерживает самые высокие в регионе затраты по займам (на момент комментария).