Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд, который был установлен 115 лет назад. Об этом 17 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Елена Молчанова ИА REGNUM В Санкт-Петербурге 17 июня 2020 года было на 0,2 градуса жарче, чем 115 лет назад.

Согласно данным синоптика, в среду, 17 июня 2020 года, столбик термометра в Санкт-Петербурге поднялся до отметки +27,5 градуса. Таким образом, в городе побит температурный рекорд, установленный в этот день, но 115 лет назад, нынешний показатель на 0,2 градуса выше прежнего.

По данным на 17:00 мск, температура воздуха в Петербурге составляет +26,9 градуса, при влажности 48% и почти без ветра.

Отметим, что аномальная жара также отмечается и в Москве. В 16 часов на метеостанции ВДНХ, температура воздуха достигла +31,1 градуса. Таким образом, сегодня в столице установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха. Прежнее достижение 1892 года превышено на 0,3 градуса.

«Точное значение обоих рекордов станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания в максимальных термометров», — подытожил эксперт.