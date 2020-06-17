Ярославль, 17 июня, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В Ярославской области в поселке Красный бор завершается строительство первых в Ярославском районе яслей по национальному проекту «Демография». Название нового учреждения предлагают придумать самим жителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского района.

Группа Ярославского района «Вконтакте» Эскиз яслей в Ярославском районе

Конкурс пройдет в два этапа. На первом жителям предлагают придумать название для яслей. На втором из предложенных будет выбрано лучшее путем голосования. Конкурс проходит в социальной сети «ВКонтакте» в группе Ярославского муниципального района. Жители уже предложили множество своих вариантов.

Такой способ выбора названия уже становится традицией в регионе. Таким же образом было выбрано название концертно-зрелищного центра «Миллениум», построенного к тысячелетнему юбилею Ярославля.