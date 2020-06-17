Калуга, 17 июня, 2020, 18:45 — ИА Регнум. В Калуге 17 июня состоялось подписание соглашения о строительстве завода по производству кованых дисков KHANN на территории боровской площадки Особой экономической зоны «Калуга» российской компанией «Кханн Вилз», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Соглашение подписали глава области Владислав Шапша и генеральный директор компании Алексей Сагитов

Соглашение подписали глава области Владислав Шапша и генеральный директор компании Алексей Сагитов. Инвестиции в строительство нового предприятия составят 300 млн рублей. Количество рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта — около 40.

«Калужская область традиционно считается одним из лидеров в России по привлечению инвестиций. Важно, что даже в это непростое время мы находим возможность для коммуникаций. Новый инвестор, новые достаточно серьёзные вложения в экономику, но самое главное — новые рабочие места», — заявил Шапша.

Напомним, резидентами особой экономической зоны «Калуга» уже стали 17 компаний. На территории ОЭЗ действуют региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.