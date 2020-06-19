Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Москва, 20 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Город Керчь подвергался атакам немецко-фашистской авиации уже в первые месяцы войны. После ожесточенных двухнедельных боев в середине ноября 1941 года город был захвачен немецко-фашистскими захватчиками, однако был полностью освобожден от гитлеровцев 30 декабря 1941 года. В мае 1942 года Керчь вновь захватили оккупанты. Город был полностью освобожден 11 апреля 1944 года.

Керчи было присвоено звание города-героя 14 сентября 1973 года.

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