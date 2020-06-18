Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 19 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Мурманск, столица Кольского Заполярья, был стратегической целью гитлеровцев. В первый день войны — 22 июня 1941 года — начались массированные бомбардировки, превратившие город в руины. Вражеское наступление началось 29 июня 1941 года, но красноармейцы остановили врага в 20−30 километрах от граничной линии. Ценой ожесточенных боев линия фронта оставалась неизменной до 1944 года, когда 7 октября советские войска начали в Заполярье Петсамо-Киркенесскую операцию, в результате которой фашистские войска были разгромлены менее чем за месяц.

6 мая 1985 года за выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне Мурманску присвоено звание «Город-герой».

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