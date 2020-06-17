Ярославль, 17 июня, 2020, 15:27 — ИА Регнум. В Ярославле сильный ливень затопил несколько улиц. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Жесть Ярославля» Вконтакте Потоп на улице Рыкачева

Обычно от ливня в июне страдает центр города, где ливневая канализация традиционно не справляется с большими потоками воды. На этот раз удар стихии на себя приняли окраины — Фрунзенский и Красноперекопский районы, а также Резинотехника. В горную реку превратился Московский проспект, имеющий большой уклон. Затопленными оказались низкие участки улиц Павлова и Рыкачева.

В ряде мест воды затопила салоны автомобилей. Также жители города сообщают в социальных сетях о повреждениях машин градом.