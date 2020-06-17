Калуга, 17 июня, 2020, 15:23 — ИА Регнум. В Калуге создано новое общественное движение — «Штаб защиты прав трудящихся». Его инициаторами выступили рабочие и представители профсоюзов ряда предприятий Калужской области. Цель движения — защита людей труда от нарушения их прав в условиях пандемии коронавируса. Об этом 17 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель штаба защиты прав трудящихся, председатель профсоюзной организации АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус» Александр Абросимов.

Скриншот страницы калужского Штаба защиты прав трудящихся «ВКонтакте» Активисты раздают листовки на улицах Калуги.

По его словам, свою задачу участники движения видят в том, чтобы не допустить несправедливого перекладывания последствий экономического кризиса на плечи наёмных работников. Активисты готовы единым фронтом выступить против безработицы, снижения зарплат и нарушения прав трудящихся.

«От любой экономической нестабильности страдают, прежде всего, люди труда, те, кто собственными руками и знаниями зарабатывают себе на жизнь, обеспечивают свои семьи. Так происходит и сейчас! Сотни тысяч людей в стране потеряли работу или вынужденно ушли в неоплачиваемые отпуска. Резко сократились и продолжают сокращаться доходы тысячи семей, которые требуют защиты!» — считает Александр Абросимов.

Активисты обратились к крупнейшим левым «оппозиционным» партиям страны — КПРФ и «Справедливой России» с призывом присоединится к их движению за права трудящихся.