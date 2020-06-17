Мурманск, 17 июня, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей раскритиковали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и телеведущего Валдиса Пельша за нарушение масочного режима.

Vk.com/chibis.andrey Валдис Пельш получил от губернатора Мурманской области «фирменный» подарок

Известный телеведущий прибыл в Мурманск снимать документальное кино о геолразведке в северных широтах. Накануне он встретился с губернатором Заполярья. Фотоотчет о встрече глава региона публиковал на своих страницах в соцсетях.

«А разве господин Пельш, который прибыл из другого региона, не должен соблюдать самоизоляцию, согласно распоряжения Роспотребнадзора? А разве вы вместе с ним не должны использовать СИЗ, который вы натянули на весь регион кроме себя?!»

«А 1,5 метра где? Или симптомы только у обычного народа бывают?»

«Так вот кто приходит на почту и не соблюдает масочный режим», —

написали пользователи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Мурманской области ослабили ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 8 июня въезжающие в Мурманскую область из других регионов могут не уходить на двухнедельный карантин, если: находились в обсервации непосредственно перед приездом и имеют подтверждающую справку из обсерватора; сдали тест на коронавирус в первые три дня после въезда и получили отрицательный результат; переболели коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы. При этом региональные власти призвали северян соблюдать масочный режим и использовать средства дезинфекции.

Добавим, что число зараженных в Мурманской области продолжает расти. За последние сутки COVID-19 был подтвержден у 72 человек, из них 43 — в Мурманске.