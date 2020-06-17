Тюмень, 17 июня, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Тюменский водитель автомобиля Audi Q7 устроил в один день два ДТП, одно с тяжело пострадавшими женщиной и девочкой. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Vauxford Автомобиль Audi Q7

Дорожные происшествия 16 июня устроил в Голышманово 60-летний водитель, который, сбив на дороге 40-летнюю женщину и её 9-летнюю дочь, пытался скрыться с места преступления и столкнулся с машиной Lada Granta, ехавшей навстречу.

Пенсионер не пострадал, женщина и ребёнок доставлены с травмами в медучреждение. Анализы показали, что водитель был трезв. Он заявил, что возвращался с лечения, из больницы. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.