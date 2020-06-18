Москва, 18 июня, 2020, 07:26 — ИА Регнум. В ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным глава Сбербанка Герман Греф излучил немало оптимизма. О том, почему прекрасные прогнозы о выходе российской экономики из коронакризиса могут и не сбыться, рассказывает автор ИА REGNUMДмитрий Ефимов.

Kremlin.ru Встреча с председателем правления Сбербанка Германом Грефом (в режиме видеоконференции)

Высокую планку разговора об экономике задал сам российский президент, назвав Сбербанк и его руководителя «определяющими финансово-политическое настроение в России». Герман Греф постарался в своем отчете продемонстрировать, что российское экономически активное население, судя по показателям малого бизнеса, оказалось значительно крепче, чем о нем думал даже сам глава Сбербанка и его коллеги.

Вместо падения на 7−8% ВВП, Россия, по мнению Грефа, отделается падением почти вдвое менее болезненным, лишь на 4,2−4,5%. Тут Россия готова обойти на коронакризисном повороте и США, и Европу, бодро отрапортовал Греф. Капитан, как говорится, должен быть убежден, что командует «кораблем удачи». Только вот глава Счетной палаты Андрей Кудрин добавляет в эту бочку меда полбочки дегтя, продолжая рассуждать о 7−8% падении ВВП РФ. Может, Кудрин уже видит «вторую волну» эпидемии?

Читайте подробности в статье Дмитрия Ефимова «Экономический оптимизм Грефа как осложнение от COVID-19».