Брянск, 17 июня, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Проход к озеру ДСК стал платным в Володарском районе Брянска. Стоимость «услуги» — 50 рублей. Земельный участок взят в аренду у мэрии, где назвали взимание платы за проход «самодеятельностью».

Платный проход

Фотографии объявления появились в социальной сети. Пользователи сравнили платный вход с аферой литературного героя Остапа Бендера, который брал деньги за посещение пятигорского Провала. В администрации Брянска пояснили, что земельный участок принадлежит муниципалитету и взят в аренду ООО «Оазис». В апреле 2019 года предприниматель предоставил проект благоустройства пляжа, и в мэрии ему выдали разрешение на использование территории для размещения объектов благоустройства за 312 тысяч рублей в год.

«Предприниматель прекрасно знает, что препятствование допуску людей к воде запрещено, также как и запрещено взимание платы за купание, отдых на озере. Он может предоставлять лишь дополнительные платные услуги, создающие больший комфорт для отдыхающих. Введение взноса в 50 рублей — это чистая самодеятельность», — прокомментировали в администрации.

Специалисты городского управления имущественных и земельных отношений связались с предпринимателем, объяснили недопустимость подобных «услуг». Если предприниматель продолжит нарушать закон, с ним расторгнут договор, сообщает издание «Брянск Today».