Ярославль, 17 июня, 2020, 14:29 — ИА Регнум. 17 июня по Ярославской области прошла гроза, местами выпал крупный град. Об этом жители области пишут в социальных сетях.

Yarnews.net Град в Ярославле

Люди делятся фотографиями крупного града, размер кусков льда достигал в диаметре двух сантиметров.

Ранее МЧС предупреждало ярославцев о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с грозой: обрыве проводов, срыве крыш, повреждениях насаждений и так далее.