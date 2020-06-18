Остров Кунашир, Сахалинская область, 18 июня, 2020, 06:24 — ИА Регнум. Поправка о неотчуждаемости российских территорий, как было сказано на встрече Владимира Путина и рабочей группы по подготовке поправок, задумывалась как «железобетонный» запрет на отчуждение территорий страны. В оформленном виде, однако, поправка приобрела некие дополнения, которые оставили надежды для тех, кто намерен и впредь требовать себе наши земли. Обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин приводит в пример Японию, где шанс для продолжения переговоров о «возвращении» Курил увидели в том, что изменение границы РФ возможно под видом демаркации или делимитации.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Без четких и предельно конкретных разъяснений о том, в каких случаях возможно применять положения о «демаркации и делимитации» в Японии восприняли соответствующую поправку как внутреннее дело России. В японской прессе появились множественные тому примеры, где авторы обсуждают пути обхода поправки в случае, если она будет принята. Кроме того, «правые» требуют от премьер-министра Синдзо Абэ не искать компромисса с Россией по Курилам, а решительно требовать на переговорах с президентом РФ все южнокурильские острова.

Более того, доцент японского филиала в Токио американского университета Темпл Джеймс Браун, которого принято представлять как специалиста по отношениям РФ и Японии, заявил открыто: «Источники в президентской администрации сообщили японским СМИ, что Японии не о чем беспокоиться, потому что поправка разрешает переговоры о «делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы». Поэтому разговор о «железобетонности» принципа нерушимости границ требует продолжения.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Станет ли поправка к Конституции «точкой» в переговорах о Курилах?».