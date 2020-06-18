Варшава, 18 июня, 2020, 05:34 — ИА Регнум. Возможный вывод президентом США Дональдом Трампом части войск из Германии вызвал горячую дискуссию в Польше. И если политики этой страны восприняли новость (которая пока не подтверждена самим Трампом) с воодушевлением, указав на готовность принять американские войска у себя, то экспертное сообщество отреагировало отнюдь не однозначно. Как понимают это сообщение — точнее, эти слухи и утечки — польские аналитики, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Издание Rzeczpospolita полагает, что единство Запада оказалось под угрозой; и хотя сама акция с выводом войск делается не для Польши, а против Германии, ее последствия могут быть для Варшавы сложнее, чем для Берлина, потому что Польше «в большей степени важно общее будущее Запада».

На этом тревожном фоне новые нюансы обретает визит венгерского премьер-министра в Белоруссию, обсуждая который один из польских аналитиков называет венгерский месседж вполне конкретным и пишет, что «сумерки господства США приближаются». Это значит, что Евросоюзу становятся тем более важны добрые экономические отношения с Китаем, которые даже в силу географии поддерживать сложно, если не установить отношений с Москвой и Евразийским экономическим союзом, который она контролирует. Кроме того, Венгрия подписала с Белоруссией ряд важных соглашений, и хотя, с точки зрения географии, мостом между Белоруссией и ЕС должна быть Польша, на деле ее позиции перехватывает Венгрия.

Все эти события вынуждают Варшаву сменить привычную линию поведения и включиться в свою внешнюю политику серьезно. Вопрос в том, готова ли к этому страна с обленившимися дипломатией и интеллектуальной мыслью.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «США и Венгрия выводят Польшу из зоны комфорта».