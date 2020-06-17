Архангельск, 17 июня, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Сотрудничество Архангельска и американского Портленда (штат Мэн) вышло на новый, космический уровень. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Архангельска, на МКС доставили письмо, закрепляющее дружбу между городами-побратимами.

Arhcity.ru На МКС получили послание из Архангельска и Портленда

Arhcity.ru На МКС получили послание из Архангельска и Портленда

В письме подчеркивается, что побратимские связи реализуются между Архангельском и Большим Портлендом с 1988 года.

«С течением времени благодаря побратимству в дружественные связи оказались вовлечены и жители других муниципалитетов Архангельской области и штата Мэн. Именно поэтому для наших городов особенно знаменателен тот факт, что на борту Международной космической станции в составе одного экипажа работают Иван Викторович Вагнер из Архангельской области и Кристофер Кэссиди из штата Мэн», — сообщили в администрации Архангельска.