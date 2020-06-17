Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали двух подростков по подозрению в грабеже, разбое и насильственных действиях сексуального характера в отношении мужчины и женщины. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today В ДТП в Ленобласти один человек погиб, второй получил ранения средней степени тяжести.

Как следует из материалов уголовного дела, задержанные молодые люди, 16 и 17 лет, и еще один неустановленный участник подозреваются в нападении на пару в ночь с 14 на 15 июня текущего года у одного из домов по улице Коммуны в Красногвардейском районе Петербурга.

Подростки избили ногами и руками мужчину и его спутницу, после чего открыто похитили принадлежащее им имущество на общую сумму 44 тысячи рублей. После чего один из подозреваемых совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

Позже, в ту же ночь, у дома 30/2 по проспекту Косыгина подозреваемые напали на 32-летнего мужчину. Угрожая применением насилия и используя при этом предмет, похожий на пистолет, они похитили его паспорт.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: грабеж, разбой, насильственные действия сексуального характера.

«Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения, проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения их соучастника и привлечение его к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.