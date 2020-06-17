Село Укурик, Забайкальский край, 17 июня, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Строительство культурного центра скульптора Даши Намдакова в его родном забайкальском селе Укурик на берегу реки Хилок позволит снизить отток молодого населения, но для осуществления данного проекта необходимо улучшить как технологические, так и социальные условия в селе. Об этом со ссылкой на слова главы муниципалитета Норбо-Самбо Галданова сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Село Укурик расположено на берегу реки Хилок

Правительство Забайкальского края Родина скульптора Даши Намдакова — село Укурик в Забайкальском крае

«Здесь необходимо определиться, что будем делать: реконструкцию или строительство начальной средней школы и детского сада для детей всех возрастов, так как эти мероприятия имеют свои сроки реализации.

Кроме того, Даши Намдаковым с селянами принято решение о создании художественной мастерской силами инвесторов. Будем искать возможности, чтобы в течение нескольких лет реализовать эти замыслы. Радует, что у людей здесь много идей и большое желание развивать родное село», — пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Геннадий Гусев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Даши Намдаков признался, что в молодости хотел «завоевывать мир», а сейчас больше всего ценит свои корни. Проект, в рамах которого Намадаков будет заниматься резьбой по камню и литью из бронзы и обучать детей созданию скульптур, уже поддержали власти Забайкальского края. На первом этапе будет выделено 10 миллионов рублей.