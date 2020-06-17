Калуга, 17 июня, 2020, 13:20 — ИА Регнум. В Калуге 24 июня состоится торжественное прохождение личного состава войск гарнизона и территориальных управлений правоохранительных структур. Решается вопрос об участии в параде представителей казачьих обществ и кадетов.

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы

Аналогичные торжества состоятся в городах воинской славы — Козельске и Малоярославце, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На рабочем совещаниями 17 июня с руководителями силовых ведомств региона, командирами войсковых частей, представителями казачкества и главами администраций ряда муниципалитетов заместитель губернатора области Василий Быкадоров напомнил о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер в ходе мероприятий, приуроченных к юбилею Победы.

«Мы должны почтить память всех защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это наш священный долг», — сказал заместитель калужского губернатора Василий Быкадоров.