Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В Смольном сожалеют, что не могут повысить транспортный налог для петербургских автовладельцев. Об этом заявил 17 июня вице-губернатор Эдуард Батанов на пленарном заседании ЗакСа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург эпохи коронавируса

Тему поднял депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), который назвал очень большой задолженность по транспортному налогу среди физических лиц, со ссылкой на отчет Контрольно-счетной палаты.

Депутат предположил, что транспортный налог воспринимается гражданами как несправедливый, а ставки — как слишком высокие для определенных категорий населения. Он поинтересовался, не считает ли Батанов это поводом для пересмотра подхода к начислению налога через принятие соответствующего закона Санкт-Петербурга.

«Я бы ответил коротко: жаль, что мы не можем еще повышать ставки налога», — сказал Батанов.

По его данным, собираемость транспортного налога в Петербурге составляет примерно 85%, а долги являются «накопленным итогом».

«Конечно, я не считаю наши ставки высокими, просто переведите на количество литров бензина и вы всё поймете. Переведите на стоимость технического обслуживания, и вы всё поймете. В себестоимости владения это очень маленькая сумма», — сказал Эдуард Батанов.

Он предложил перевести все сервисы по уплате налогов в электронную форму, так как петербуржцы к такому уже готовы.