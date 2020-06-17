Ярославль, 17 июня, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов снят с поста председателя комиссии по социальной политике и отозван из комиссии по соблюдению депутатами запретов. Такое решение комиссия по соцполитике приняла на заседании 17 июня.

Алексей Таганов (слева) и председатель муниципалитета Артур Ефремов

За это решение проголосовали 6 депутатов, 1 воздержался. В комиссию входит пять депутатов от оппозиции, следовательно, против Таганова выступил и кто-то из однопартийцев по «Единой России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом к лишению должности стала ситуация с получением земельного участка на Тверицкой набережной. Пожилая жительница города пытается в судах доказать, что земля принадлежит ей, но мэрия отдала ее двум многодетным семьям, одна из которых — семья депутата Алексея Таганова.

Автором инициативы стал депутат от «Справедливой России» Анатолий Каширин.

«Во-первых, я от Алексея Владимировича ждал все-таки поступков, что он откажется от этого злополучного участка, и все бы эти злоключения закончились. Но человек совершенно не реагирует на обращения и решил оставить себе этот кусок земли, наверно, этот кусок земли для него дороже чести. Может, что-то прокуратура сказать, нет конфликта интересов, но мы все понимаем, что перед нами сидит председатель комиссии, который не имеет на это морального права», — сказал Анатолий Каширин.

Инициативу о возврате участка поддержал и депутат от «Единой России» Илья Горохов. Но сам Алексей Таганов заявил, что землю он получил совершенно законно и дал понять, что не собирается отказываться от участка. По словам Таганова, вторая семья, получившая спорную землю, уже строит там дом.

«На сегодняшний день ни одна инстанция никаких нарушений не выявила, если бы это было, то участок бы вернули в муниципальную собственность, а я бы здесь не сидел, как сказали, морального права бы не имел здесь присутствовать. И если вы такой борец за справедливость, если бы вы погружались в эту историю, то вы пойдите к той многодетной семье священнослужителя, которая тоже получила этот участок и начала строительство. Почему-то про это никто не говорит, и как будут с этой семьей поступать — никто не говорит. Мне приятно, что есть коллеги, которые думают, прежде чем говорить и политические лозунги выдвигать. Я человек терпеливый, старюсь себя сдержанно вести в этой истории и считаю, что точку должны поставить компетентные органы, а не люди, которые выходят с плакатами, хотя видят, что тему уже никто не поддерживает, но стараются ее раскачать. Давайте работать на благо нашего города, а не своих политических амбиций», — сказал Алексей Таганов.

Кто возглавит комиссию вместо Таганова, пока неясно. Заместителем председателя являются депутаты Илья Горохов и Елена Горбунова.