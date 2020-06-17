Калуга, 17 июня, 2020, 16:35 — ИА Регнум. В Калужской области открылся круглосуточный информационно-информационно экологический центр, который предназначен для обеспечения защиты окружающей среды и экологической безопасности. Об этом 17 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области В Калужской области создали круглосуточную экологическую помощь

По информации ведомства, жители области в любое время могут сообщить в экологический центр о ситуации, связанной с возможным нарушением природоохранного законодательства. В том числе звонки могут поступать по поводу лесных пожаров, незаконной вырубки леса, выбросов опасных веществ в атмосферный воздух, загрязнения водоемов и других экологических проблемах.

На звонки в экологический центр ответит диспетчер, который передает обращение граждан в соответствующие подразделения. У центра уже появился свой аккаунт соцсети. По мнению организаторов, инстаграм станет информационной площадкой, где будет появляться статистика по пожарам, аналитическая справка о природных показателях, а также ответы на наиболее злободневные обращения граждан.