Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга отказалось обсуждать вопрос о возвращении пенсионного возраста к прежнему состоянию в связи с коронавирусной инфекцией. Инициатором федерального законопроекта на эту тему выступила депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

По мнению Дмитриевой, на 2020 и 2021 годы нужно вернуть пенсионный возраст к «дореформенному» положению, то есть определить женщинам выход на пенсию с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. По ее подсчетам, на это уйдет порядка 300 млрд рублей.

Однако большинство единороссов отказались поддерживать обсуждение, а спикер ЗакСа Вячеслав Макаров решил, что Дмитриева занимается исключительно самопиаром на фоне пандемии.

«Я уже говорил, что открыли шлюз для пиара», — заявил Макаров.

Добавим, совет законодателей пока не высказал своего мнения о проекте Оксаны Дмитриевой, что необходимо для обсуждения федеральных инициатив.