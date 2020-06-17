Кандидат в президенты России отказался от борьбы за пост губернатора
Кострома, 17 июня, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Костромской политик и предприниматель Владимир Михайлов не будет баллотироваться на пост губернатора Костромской области, о причинах политик рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Основной причиной отказа от участия в выборах главы региона для Михайлова стали сложности с прохождением «муниципального фильтра».
Остальные кандидаты, по мнению политика, не способны собрать достаточное количество подписей на местах.
В списке претендентов на губернаторский пост нет ни одного сильного кандидата — считает политик. Если в области появится «достойный» выдвиженец, партия «Социальной защиты», возглавляемая Михайловым, окажет ему поддержку.
Справка ИА REGNUM: в Костромской области Владимир Михайлов известен как бизнесмен, изобретатель и политик. С 2005 года Михайлов — депутат облдумы. С 2005 по 2007 год руководил в областной думе фракцией «Единой России». Позднее, в 2011 году, заявив о фальсификациях при проведении праймериз, вышел из партии. В 2018 году пытался в качестве самовыдвиженца участвовать в выборах президента России. Михайлов возглавляет фирму «Фэст», специализирующуюся на выпуске медицинских изделий первой необходимости и политическую партию «Социальной защиты».