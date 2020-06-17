Кострома, 17 июня, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Костромской политик и предприниматель Владимир Михайлов не будет баллотироваться на пост губернатора Костромской области, о причинах политик рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Kosoblduma.ru Владимир Михайлов

Основной причиной отказа от участия в выборах главы региона для Михайлова стали сложности с прохождением «муниципального фильтра».

«В сегодняшней ситуации, когда подавляющее большинство глав, муниципальных депутатов, депутатов поселений — члены или представители «Единой России», ни один кандидат в губернаторы, кроме как от правящей партии, не сможет пройти «муниципальный фильтр». Все остальные будут выполнять отведённую им роль, чтобы выборы были легитимными»

Остальные кандидаты, по мнению политика, не способны собрать достаточное количество подписей на местах.

«У нас примерно 2 тысячи депутатов и глав, более 90% из них — представители «партии власти». Для того, чтобы набрать 8%, необходимо заручиться поддержкой порядка 170 человек. Таким образом, «Единая Россия» будет решать, кого из кандидатов можно допустить, а кого нет. Допущенные пирожки должны быть все с капустой, а с яйцами — только один»

В списке претендентов на губернаторский пост нет ни одного сильного кандидата — считает политик. Если в области появится «достойный» выдвиженец, партия «Социальной защиты», возглавляемая Михайловым, окажет ему поддержку.

«Партия «Социальной защиты» обязательно будет поддерживать кого-то из кандидатов в губернаторы, если будет достойный кандидат — хозяйственник и самостоятельный. Я, как депутат-одномандатник, в свою очередь, буду принимать участие в выборах депутатов в облдуму»

Справка ИА REGNUM: в Костромской области Владимир Михайлов известен как бизнесмен, изобретатель и политик. С 2005 года Михайлов — депутат облдумы. С 2005 по 2007 год руководил в областной думе фракцией «Единой России». Позднее, в 2011 году, заявив о фальсификациях при проведении праймериз, вышел из партии. В 2018 году пытался в качестве самовыдвиженца участвовать в выборах президента России. Михайлов возглавляет фирму «Фэст», специализирующуюся на выпуске медицинских изделий первой необходимости и политическую партию «Социальной защиты».