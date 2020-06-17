Кострома, 17 июня, 2020, 11:11 — ИА Регнум. По данным на 17 июня, в Костромской области за прошедшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса — сообщает региональный оперативный штаб. Активный прирост заражённых фиксируется в Костроме и посёлке Антропово.

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«Заболевание передаётся преимущественно по семейным и родственным связям. По всем случаям специалисты проводят эпидемиологические расследования», — отмечает Роспотребнадзор.

Всего нарастающим итогом в регионе выявлено 1214 инфицированных, 637 человек выздоровели и 12 скончались. В больницах находятся 98 человек, 7 из них нуждаются в поддержке аппаратов ИВЛ. Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано.