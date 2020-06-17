Ульяновск, 17 июня, 2020, 11:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 114 человек. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Ульяновской области с сайта оперативного штаба России

По данным на 17 июня (10:35 мск), в Ульяновской области всего подтверждено 4344 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 149. Выздоровели 1523 человека, из них 114 — за последние сутки.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в Ульяновской области скончались 24 пациента с COVID-19.

Отметим, что в регионе предусмотрено увеличение расходов бюджета на 6,2 млн рублей для обеспечения деятельности медорганизаций, в том числе для оплаты кредиторской задолженности. Ранее из региональной казны направлено 29,3 млн рублей на ремонт шести районных больниц.