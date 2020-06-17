Барнаул, 17 июня, 2020, 11:02 — ИА Регнум. В Барнауле (Алтайский край) ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы, сражений под Москвой, оперуполномоченный отдела контрразведки Брянского фронта лейтенант Павел Степанович Воронов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю, в 2020 году фронтовику исполнилось бы 100 лет.

УФСБ по Алтайскому краю Воронов Павел Степанович в годы Великой Отечественной войны

Павел Степанович родился в г. Змеиногорске в многодетной крестьянской семье и практически с детства мечтал стать офицером.

В 1939 году после окончания 9-го класса подал заявление на учебу в Новосибирское пехотное училище. Спустя полтора года успешного обучения юному курсанту Павлу Воронову присвоили звание «лейтенант».

УФСБ по Алтайскому краю Воронов Павел Степанович в годы Великой Отечественной войны

Дальнейший путь был связан с органами безопасности — в должности помощника оперуполномоченного особого отдела НКВД СССР 119 стрелковой дивизии, затем 8-й отдельной лыжной бригады, оперуполномоченного отдела контрразведки «Смерш» в/ч 22 096 Брянского фронта Павел Степанович оказывался в одних из самых кровопролитных эпицентрах Великой Отечественной войны. Дудкино и Аксенино на Смоленщине, Ширяково, Городня, Медное — бои были ожесточенные, но враг не прошел к Москве.

Первое ранение Павел Степанович получил 6 декабря 1941 года в районе города Калинина. Длительный путь по восстановлению здоровья в медсанбатах и госпиталях в Горьком и Казани ‑ и летом 1943 года Воронов, рвавшийся все это время на фронт, принял участие в одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны на Курской дуге.

Как вспоминал Павел Степанович, бои на Курской дуге были не менее ожесточенными и выматывающими, чем под Москвой, но настроение у солдат и офицеров уже было другое — боевой дух подпитывался явным ощущением превосходства советских войск.

В сентябре 1943 года Павел Степанович снова был ранен. На этот раз слишком тяжело. Осколок мины попал в правую голень, повредив сосуды и стопу, которую пришлось ампутировать. Кроме того, сражение оставило Павлу Степановичу множественные ранения правой кисти, шеи, левого верхнего века. В 1944-м году 23-летний лейтенант вернулся в Алтайский край.

Послевоенная жизнь Павла Степановича, несмотря на тяжелые боевые раны, была насыщенная и интересная. Он закончил курсы бухгалтеров, вечернюю среднюю школу, Новосибирский институт торговли. С красавицей-женой воспитали двоих детей. Сегодня память о ветеране Великой Отечественной войны также берегут внуки и правнуки.

Признание заслуг Павла Степановича олицетворено в его наградах: ордене Красной Звезды, ордене Отечественной войны I степени, ордене Октябрьской революции и многочисленных медалях.

Похоронен Павел Степанович Воронов 16 июня на Власихинском кладбище г. Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.