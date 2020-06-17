Чебоксары, 17 июня, 2020, 10:58 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки выявлены 73 носителя коронавируса, скончались три пациента с COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Чувашии с сайта оперативного штаба России

По данным на 17 июня (10:35 мск), в Чувашии всего подтверждено 4259 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 73. Выздоровели 2346 человек, из них 85 — за последние сутки. Таким образом, суточное число выздоровевших превысило число заразившихся.

В то же время подтверждены ещё три летальных исхода в результате заболевания COVID-19, всего умер 21 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 37% случаев заражения приходится на Чебоксары. Среди районов наибольшее число носителей коронавируса выявлено в Ядринском и Чебоксарском районах.