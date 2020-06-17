Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 17 июня, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги на фасаде пятиэтажного дома, где проживает участник Великой Отечественной войны Иван Путилин, появилось граффити с его изображением. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Пресс-служба горадминистрации Лабытнанги Иван Александрович Путилин

Мурал по адресу ул. Гагарина, 40 появился в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования «Street Art ко Дню Победы». Именно в этой пятиэтажке живёт человек-легенда, почётный гражданин Ямала и Лабытнанги Иван Александрович Путилин.

Портрет ветерана украшен его любимой фразой из фильма «В бой идут одни старики» — «Будем жить!».