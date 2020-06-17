Ярославль, 17 июня, 2020, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки по данным на 17 июля выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Стастистика

Это несколько больше, чем сутками ранее (41 случай). Всего общим итогам в регионе зарегистрировано 4211 заражений. За сутки выздоровели 122 человека. Всего выздоровевших 1941.