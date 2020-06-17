Барнаул, 17 июня, 2020, 10:38 — ИА Регнум. В Алтайском крае выявили о осудили группу украинских граждан, работавших наркокурьерами. Подробности сегодня, 17 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

УФСБ Изъятый наркотик

Злоумышленники прибыли в Алтайский край в различное время, обнаружив в сети интернет объявления о высокооплачиваемой работе в России в качестве курьера. Вся преступная деятельность по реализации наркотических синтетических средств координировалась посредством мессенджера «Телеграм».

УФСБ Изъятый пакет с наркотиком

Так «зоной ответственности» двух братьев — Александра и Михаила — являлись Бийский район и Бийск. Подготовленный «товар» они должны были помещать в различные потайные места. Анастасия N. задержанная в Барнауле после изъятия «закладки», собиралась вернуться в Бийск и незаконно сбывать наркотические средства на территории наукограда. У Валентина N. при задержании были изъяты около 500 граммов синтетической наркотической смеси, из которых он должен был сформировать «закладки» в различных районах Алтайского края. В функции еще одного гражданина Украины входило изъятие наркотика, хранение, фасовка и последующее распространение методом тайниковых закладок в Бийске.

Общий объем изъятых в ходе проведенной спецоперации у осужденных граждан наркотиков составил около 3 кг. Согласно оценке экспертов, такая партия содержит 10 тысяч разовых доз, а по стоимости на «черном» рынке превышает 7,5 миллионов рублей. По итогам судебных заседаний все члены группировки получили от шести до восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание граждане Украины будут в колонии строгого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года сообщаюсь, что сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю пресекли деятельность интернет-магазина, специализировавшегося на сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Его организаторами оказалась группа граждан Украины. «Синтетику» они распространяли на территории Алтайского края и Республики Алтай методом «тайниковых» закладок.