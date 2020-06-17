Высоцк, Ленинградская область, 17 июня, 2020, 10:43 — ИА Регнум. В Ленинградской области по факту столкновения буксира с пирсом и баржами в порту Высоцк после проверки возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского водного транспорта. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: пресс-служба СЗ СУ на транспорте СК РФ Буксир «Персей» навалился левой скулой на стенку причала повредив отбойные устройства на причальной стенке портфлота

По данным следствия, в марте 2020 года у вспомогательного причала в морском порту Высоцк в Ленинградской области при осуществлении швартовки буксир «Персей» навалился левым бортом на стенку причала, повредив отбойные устройства на причальной стенке.

После этого буксир «Персей» столкнулся с двумя несамоходными судами — нефтесборными баржами. В результате одной из барж были причинены значительные повреждения корпусных конструкций, не позволяющие дальнейшую эксплуатацию судна, а у другой баржи в полном объеме поврежден деревянный привальный брус левого борта.

Таким образом, в результате выявленных повреждений судовладельцу нефтесборных барж и собственнику причала был причинен крупный ущерб в общей сумме более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского водного транспорта»), — отметили в ведомстве. — В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему».

Расследование уголовного дела продолжается.