Ярославль, 17 июня, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Депутаты оппозиционных фракций предложили лишить поста председателя комиссии по социальной политике депутата Алексея Таганова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Алексей Таганов

Предложение было внесено 17 июня на заседании комиссии. Поводом стал скандал с выделением земельного участка Таганову на Тверицкой набережной в аренду без торгов как многодетному отцу. Ситуация вызвала широкий резонанс, так как многие семьи не могут воспользоваться таким правом, либо получают землю на окраинах.

Ранее муниципалитет уже рассматривал этот вопрос по обращению прокуратуры города, но не нашел в действиях коллеги конфликта интересов. Большинство депутатов согласилось с тем, что Алексей Таганов получил землю законно.

С этим не согласились депутаты оппозиционных фракций. Вопрос в повестку дня комиссии внесли депутаты Анатолий Каширин (Справедливая Россия), Евгения Овод, Наталия Бобрякова (КПРФ), Марина Дьячевская (ЛДПР).

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.