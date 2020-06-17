Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В Петербурге на 82-м году жизни скончался политический деятель, профессор СПбГУ, депутат Ленсовета и первых четырех созывов Законодательного собрания Северной столицы Ватаняр Ягья. Об этом на пленарном заседании 17 июня объявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Петербурга

По словам Макарова, Ватаняр Ягья скончался 17 июня.

«Сегодня наш парламент и весь Санкт-Петербург понес тяжелейшую утрату. Ушел из жизни крупный ученый, педагог и политический деятель, один из основателей Законодательного собрания города, депутат Ленсовета и первых четырех созывов петербургского парламента Ватаняр Саидович Ягья. Для всех нас без исключения он был наставником, примером подлинного патриота, всю свою жизнь посвятившего родному городу и нашему Отечеству, нашей любимой России. Это был человек выдающегося ума и духа», — заявил Макаров. Затем была объявлена минута молчания.

Председатель ЗакСа также выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля науки от имени всех депутатов ЗакСа.

«Во все годы он находил время для активных занятий научной деятельностью, воспитал целые поколения петербургских ученых-востоковедов. Свои знания и талант он активно применял для расширения международных связей Законодательного собрания, завоевания городским парламентом высокого авторитета в мировом сообществе. Ватаняр Саидович Ягья отличался сердечностью, добротой, прекрасным чувством юмора, глубочайшей порядочностью и истинно петербургской интеллигентностью. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — добавил Макаров.