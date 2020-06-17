Москва, 17 июня, 2020, 12:36 — ИА Регнум. 16 июня большинство музеев российской столицы открылись для посещения. Это событие по-своему можно считать знаковым, так как прославленные центры культуры были закрыты в середине марта в связи с пандемией коронавируса. Период вынужденного простоя тяжело переживали и любители истории и искусств, и сами музейщики. И вот теперь учреждения культуры возобновили свою работу. В числе первых посетителей Музея Москвы была и корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сотрудники музея в масках и в перчатках

Как и ожидалось, теперь попасть в музей не так просто, как это было раньше. Уже на входе граждан встречают строгая охрана и работники, которые не только проверяют электронные билеты, но и тщательно измеряют температуру бесконтактным способом. При этом все сознательные граждане должны быть в обязательном порядке в масках и перчатках — это и обсуждению не подлежит. И судя по всему, этот порядок продлится еще очень долго.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия проводится не более чем для пяти человек

Но в первый день гостей в холле встречала генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, что создавало почти праздничную обстановку. «Первопроходцам» были вручены памятные сувениры, они были окружены повышенным вниманием экскурсоводов. Правда, пока собираться в группу можно не более чем пяти посетителям. Остальные же должны отправиться строго по указанному маршруту, соблюдая так называемую социальную дистанцию. Впрочем, ажиотажа не наблюдалось. Как объяснила Анна Трапкова, заранее дата открытия объявлена не была, да и для того, чтобы люди вернулись к нормальному образу жизни, необходимо время.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей почти без посетителей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты в музее расположены за стеклянной витриной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сотрудники музея в защитных экранах и перчатках

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты в музее расположены за стеклянной витриной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины Васнецова

Музей Москвы уже открыл третий корпус, где проходят выставки «История Москвы для детей и взрослых» и «Остоженка: проект в проекте». В филиале музея — Центре Гиляровского — можно офлайн посмотреть экспозицию «Илья Ильф — одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом».

Музей будет работать по новому расписанию с 11:00 до 21:00 ежедневно, кроме понедельника. Посещение будет организовано по сеансам по полтора часа. После каждого сеанса перерыв на санитарную обработку помещения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Санитарная обработка поверхностей

17 июля Музей Москвы планирует открыть первый корпус Провиантских складов. Для посещения станут доступны «Истории, которых не было» и новая выставка «Москва. Великая пустота», а в зале экспозиции «Точка отсчета» откроется традиционная витрина месяца. Она будет посвящена Олимпиаде-80.