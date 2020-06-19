В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Об этом говорится в распространённом 18 июня докладе ведомства. В целом по России уровень коррупционной преступности в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения страны, то есть на 0,3 правонарушения больше, чем годом ранее. Таким образом, заключают в Генпрокуратуре, показатель «остается стабильным в последние годы». Кроме названных регионов, высокие позиции в списке удерживают Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Коэффициент преступности в этих регионах на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31. Как ранее сообщали в Генпрокуратуре, коррупционные преступления, совершённые в России в 2019 году, повлекли за собой ущерб в размере 55,1 млрд рублей. [[[picture1]]] Комментарии, почему именно эти регионы попали в список, аналитика и новости — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации.

11:15 17.06.2020 Многообещающие показатели по вводу жилья в начале 2020 года сменились резким падением. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Об этом: Якушев рассказал об обвале темпов ввода жилья из-за ограничительных мер

11:22 17.06.2020 Использование счетов эскроу по новым проектам становится нормой в российской строительной отрасли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте подробнее: Эскроу-счета «прижились» в долевом строительстве — Якушев

11:30 17.06.2020 В России сегодня существует 3107 проблемных объекта в сфере строительства жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: «Теперь мы видим каждый строящийся дом» — Якушев об обманутых дольщиках

11:37 17.06.2020 Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых показывает большую эффективность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Подробности в материале: В Минстрое надеются на поддержку спроса за счёт льготных ипотек

11:45 17.06.2020 В России расселение из ветхого жилья идёт со значительным опережением плановых показателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Подробности в материале: План по расселению из ветхого жилья на 2020 год перевыполнен — Якушев

11:55 17.06.2020 Министерство строительства России готовит поправку для того, чтобы регионы могли ускорить работу по ликвидации аварийного жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте подробнее: Минстрой готовит поправку для ускорения сноса аварийного жилья

12:02 17.06.2020 Программы по ликвидации аварийного жилья не будут уточняться в зависимости от темпов их выполнения и освоения соответствующих средств регионами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Об этом: «Перебрасывать между регионами не будем» — Якушев о сносе ветхого жилья

12:05 17.06.2020 В России насчитывается 3107 проблемных жилых домов, которые так и не были построены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте подробнее: В России насчитывается более 3 тыс. проблемных жилых домов — Якушев

12:15 17.06.2020 Программа переселения граждан из непригодного жилищного фонда не должна пополняться объектами, пострадавших от текущих чрезвычайных ситуаций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: Якушев отверг включение пострадавших от ЧС объектов в программы сноса жилья

12:19 17.06.2020 Совфед намерен обратиться в правительство РФ с просьбой разработать законопроект об ускоренной реновации ветхого жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня. Об этом: Правительству предложили ускоренную реновацию пятиэтажек по всей России

12:29 17.06.2020 Оперативно принятые меры позволили системе здравоохранения России справиться с растущей нагрузкой из-за эпидемии коронавируса, однако оказание услуг на надлежащем уровне обеспечивается не везде. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Об этом: Краснов: нерешённые недостатки в здравоохранении мешают борьбе с эпидемией

12:29 17.06.2020 Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы российского здравоохранения: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

12:30 17.06.2020 В ряде регионов России дорогостоящее медицинское оборудование так и не вошло в эксплуатацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Подробности в материале: Краснов назвал регионы с недоиспользуемым дорогим медицинским оборудованием

12:35 17.06.2020 Эпидемия коронавируса показала острую проблему дефицита медицинских кадров в ряде регионов России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Читайте подробнее: Регионы РФ испытывают дефицит кадров в здравоохранении — Краснов

12:42 17.06.2020 Генпрокурор РФ предложил оценивать работу губернаторов в том числе по долгам перед бизнесом по госконтрактам.

12:42 17.06.2020 В 2019 году в ряде регионов России обнаружены массовые нарушения законов по части привлечения и использования пенсионных накоплений граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Об этом: Прокуратура фиксирует массовые нарушения в управлении пенсиями — Краснов

12:43 17.06.2020 В России в 2019 году было предотвращено 43 теракта, уровень террористических угроз остается высоким, следует из доклада генерального прокурора в Совфеде.

12:44 17.06.2020 В 2019 году возросло число деяний тяжкой и особо тяжкой категорий, сообщил генпрокурор.

12:44 17.06.2020 Генпрокурор РФ предложил ужесточить ответственность за невыплату бизнесу денег по госконтрактам.

12:45 17.06.2020 «Мусорная» реформа в России проходит с системными нарушениями, в каждом втором субъекте РФ отходы не вывозятся в срок, заявил генпрокурор в Совфеде.

12:47 17.06.2020 Уровень террористических угроз в России остается высоким, в 2019 предотвратили 43 теракта в 24 регионах, при этом за год число предотвращенных терактов выросло на треть, сообщил генпрокурор.

12:48 17.06.2020 Генпрокуратура проверит траты авиакомпаниями бюджетных субсидий, не пошли ли они на «золотые парашюты» и дивиденды, сообщил Краснов.

12:52 17.06.2020 В регионах России по-прежнему сохраняются организационные проблемы на уровне школ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Об этом: Краснов назвал регионы с некачественным питанием в школах и детских садах

12:54 17.06.2020 Количество аварий с участием автобусов, перевозящих детей, остаётся в России высоким. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Об этом: Краснов обеспокоен большим числом аварий с участием школьных автобусов

13:09 17.06.2020 Прокуроры будут жестко реагировать на все нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию, заявил генпрокурор РФ.

13:10 17.06.2020 Пресечение распространения экстремистской информации в интернете остаётся одним из приоритетных направлений прокуратуры в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Читайте также: Краснов отчитался о борьбе с экстремизмом в российском интернете

13:11 17.06.2020 В 2019 году в России выявлены пять экстремистских организаций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Об этом: Краснов рассказал об иностранном вмешательстве во внутренние дела России

13:13 17.06.2020 В 2019 году более чем на треть увеличилось число предотвращённых терактов в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Подробности в материале: В России сохраняется высокий уровень террористических угроз — Краснов

13:36 17.06.2020 Генеральной прокуратуре России следует обратить внимание на проблему незаконного розлива воды в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявила спикер Совфеда Валентина Мативенко на заседании Совета Федерации, обращаясь к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Подробности в материале: Матвиенко попросила Краснова помочь в борьбе с незаконным розливом воды

14:13 17.06.2020 Игорь Краснов. kremlin.ru

14:27 17.06.2020 Площадь вырубленных и повреждённых лесов в России превысила 30 млн гектаров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Об этом: Краснов обеспокоен объёмами контрабанды российской древесины в Китай

14:34 17.06.2020 В 2019 году в России значительно выросло число коррупционных нарушений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Подробности в материале: Российские чиновники поставили коррупционный рекорд — Краснов

03:46 18.06.2020 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» 17 июня назвал два региона Дальнего Востока, где есть проблемы в учреждениях образования. Читайте подробнее: В Якутии и на Чукотке выявили некачественное питание в школах и детсадах

05:59 18.06.2020 Два региона Дальнего Востока вошли в десятку субъектов РФ с высоким уровнем коррупции. Подробности в материале: Колыма и Камчатка попали в десятку коррупционных регионов: Генпрокуратура

07:57 18.06.2020 Игорь Краснов в Совете Федерации 17 июня. council.gov.ru

09:33 18.06.2020 В тройку самых коррупционных регионов России, по данным генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Об этом говорится в распространённом докладе ведомства. Читайте также: Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

11:34 18.06.2020 Коррупционные преступления, совершённые в России в 2019 году, повлекли за собой ущерб в размере 55,1 млрд рублей, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Коррупционный ущерб составил 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране за указанный период. При этом ущерб на 4,1 млрд рублей был добровольно погашен, ещё около 1,5 млрд рублей возмещено за счёт конфискации имущества, денег и ценностей. Кроме того, имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд рублей арестовано.

11:36 18.06.2020 Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») удивлен тем, что в списке самых коррупционных регионов страны нет Москвы и Московской области. Об этом: В Госдуме объяснили низкий уровень коррупции в Москве и Подмосковье

11:56 18.06.2020 Попадание Тюменской области в представленный Генпрокуратурой России список наиболее коррупционных регионов может говорить не о разгуле коррупции, а о борьбе с ней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил журналист Ростислав Журавлёв. «Не секрет, что новое руководство ФСБ активно взялось за казнокрадство. Это видно по делам в отношении местного МВД, ситуации в «медицинском городе», до этого своего поста лишилась и главный налоговый инспектор, ряд чиновников поменьше», — отметил журналист. Об этом: Почему Тюменская область попала в коррупционный список Генпрокуратуры

12:19 18.06.2020 Заседание Совета Федерации 17 июня. council.gov.ru

12:44 18.06.2020 В списке наиболее коррупционных регионов, который опубликовала Генеральная прокуратура РФ, отсутствует ряд регионов, в которых имеются частые проблемы коррупционного толка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша. «Я не знаю, по какому принципу Генпрокуратура указывает на регионы, которые она считает коррупционными. Я бы назвал ещё ряд регионов, особенно южных, в которых, прямо скажем, не всегда всё в порядке с законом. Предполагаю, что Генпрокуратура основным критерием выявления таких регионов указывает на то, сколько было выявлено преступлений в сфере управления правоохранительных органов и так далее, и сколько подобных лиц наказано. Конечно, с одной стороны, это указывает на определённый уровень коррупции в регионе, но также это может указывать на хорошую работу правоохранительных органов», — сказал Юкша. Подробности в материале: Адвокат подверг сомнению «список коррупционных регионов» Генпрокуратуры

13:39 18.06.2020 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Генпрокуратуры РФ о регионах, в которых выявлен самый высокий уровень коррупции. Об этом Песков заявил 18 июня журналистам. Комментарии по этой теме преждевременны, пояснил он. Читайте также: В Кремле не стали оценивать коррупционный рейтинг регионов РФ

13:59 18.06.2020 Устойчиво высокий уровень коррупции в ряде регионов России можно объяснить низким уровнем доходов в этих республиках, однако одним этим фактором вопрос не исчерпывается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 июня заявил директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Читайте далее: Самые «коррумпированные» регионы России: можно ли списать всё на бедность?

14:22 18.06.2020 Игорь Краснов в Совете Федерации 17 июня. council.gov.ru

14:51 18.06.2020 Попадание Чувашии в список самых коррупционных регионов, который приводится в докладе Генпрокуратуры за 2019 год, «не является большой новостью». Это «заслуга» не только бывшего руководителя и его окружения, но активная работа контрольно-надзорных органов в сфере противодействия коррупции. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов. Читайте подробнее: «Дошли»: почему Чувашия попала в десятку самых коррупционных регионов