Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России — трансляция
Многообещающие показатели по вводу жилья в начале 2020 года сменились резким падением. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Об этом: Якушев рассказал об обвале темпов ввода жилья из-за ограничительных мер
Использование счетов эскроу по новым проектам становится нормой в российской строительной отрасли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте подробнее: Эскроу-счета «прижились» в долевом строительстве — Якушев
В России сегодня существует 3107 проблемных объекта в сфере строительства жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.
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Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых показывает большую эффективность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Подробности в материале: В Минстрое надеются на поддержку спроса за счёт льготных ипотек
В России расселение из ветхого жилья идёт со значительным опережением плановых показателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Подробности в материале: План по расселению из ветхого жилья на 2020 год перевыполнен — Якушев
Министерство строительства России готовит поправку для того, чтобы регионы могли ускорить работу по ликвидации аварийного жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте подробнее: Минстрой готовит поправку для ускорения сноса аварийного жилья
Программы по ликвидации аварийного жилья не будут уточняться в зависимости от темпов их выполнения и освоения соответствующих средств регионами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Об этом: «Перебрасывать между регионами не будем» — Якушев о сносе ветхого жилья
В России насчитывается 3107 проблемных жилых домов, которые так и не были построены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте подробнее: В России насчитывается более 3 тыс. проблемных жилых домов — Якушев
Программа переселения граждан из непригодного жилищного фонда не должна пополняться объектами, пострадавших от текущих чрезвычайных ситуаций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте также: Якушев отверг включение пострадавших от ЧС объектов в программы сноса жилья
Совфед намерен обратиться в правительство РФ с просьбой разработать законопроект об ускоренной реновации ветхого жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.
Об этом: Правительству предложили ускоренную реновацию пятиэтажек по всей России
Оперативно принятые меры позволили системе здравоохранения России справиться с растущей нагрузкой из-за эпидемии коронавируса, однако оказание услуг на надлежащем уровне обеспечивается не везде. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Об этом: Краснов: нерешённые недостатки в здравоохранении мешают борьбе с эпидемией
Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы российского здравоохранения: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
В ряде регионов России дорогостоящее медицинское оборудование так и не вошло в эксплуатацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Подробности в материале: Краснов назвал регионы с недоиспользуемым дорогим медицинским оборудованием
Эпидемия коронавируса показала острую проблему дефицита медицинских кадров в ряде регионов России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Читайте подробнее: Регионы РФ испытывают дефицит кадров в здравоохранении — Краснов
Генпрокурор РФ предложил оценивать работу губернаторов в том числе по долгам перед бизнесом по госконтрактам.
В 2019 году в ряде регионов России обнаружены массовые нарушения законов по части привлечения и использования пенсионных накоплений граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Об этом: Прокуратура фиксирует массовые нарушения в управлении пенсиями — Краснов
В России в 2019 году было предотвращено 43 теракта, уровень террористических угроз остается высоким, следует из доклада генерального прокурора в Совфеде.
В 2019 году возросло число деяний тяжкой и особо тяжкой категорий, сообщил генпрокурор.
Генпрокурор РФ предложил ужесточить ответственность за невыплату бизнесу денег по госконтрактам.
«Мусорная» реформа в России проходит с системными нарушениями, в каждом втором субъекте РФ отходы не вывозятся в срок, заявил генпрокурор в Совфеде.
Уровень террористических угроз в России остается высоким, в 2019 предотвратили 43 теракта в 24 регионах, при этом за год число предотвращенных терактов выросло на треть, сообщил генпрокурор.
Генпрокуратура проверит траты авиакомпаниями бюджетных субсидий, не пошли ли они на «золотые парашюты» и дивиденды, сообщил Краснов.
В регионах России по-прежнему сохраняются организационные проблемы на уровне школ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Об этом: Краснов назвал регионы с некачественным питанием в школах и детских садах
Количество аварий с участием автобусов, перевозящих детей, остаётся в России высоким. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Об этом: Краснов обеспокоен большим числом аварий с участием школьных автобусов
Прокуроры будут жестко реагировать на все нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию, заявил генпрокурор РФ.
Пресечение распространения экстремистской информации в интернете остаётся одним из приоритетных направлений прокуратуры в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
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В 2019 году в России выявлены пять экстремистских организаций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Об этом: Краснов рассказал об иностранном вмешательстве во внутренние дела России
В 2019 году более чем на треть увеличилось число предотвращённых терактов в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Подробности в материале: В России сохраняется высокий уровень террористических угроз — Краснов
Генеральной прокуратуре России следует обратить внимание на проблему незаконного розлива воды в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявила спикер Совфеда Валентина Мативенко на заседании Совета Федерации, обращаясь к генеральному прокурору России Игорю Краснову.
Подробности в материале: Матвиенко попросила Краснова помочь в борьбе с незаконным розливом воды
Площадь вырубленных и повреждённых лесов в России превысила 30 млн гектаров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Об этом: Краснов обеспокоен объёмами контрабанды российской древесины в Китай
В 2019 году в России значительно выросло число коррупционных нарушений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Подробности в материале: Российские чиновники поставили коррупционный рекорд — Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» 17 июня назвал два региона Дальнего Востока, где есть проблемы в учреждениях образования.
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Два региона Дальнего Востока вошли в десятку субъектов РФ с высоким уровнем коррупции.
Подробности в материале: Колыма и Камчатка попали в десятку коррупционных регионов: Генпрокуратура
В тройку самых коррупционных регионов России, по данным генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Об этом говорится в распространённом докладе ведомства.
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Коррупционные преступления, совершённые в России в 2019 году, повлекли за собой ущерб в размере 55,1 млрд рублей, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Коррупционный ущерб составил 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране за указанный период. При этом ущерб на 4,1 млрд рублей был добровольно погашен, ещё около 1,5 млрд рублей возмещено за счёт конфискации имущества, денег и ценностей. Кроме того, имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд рублей арестовано.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») удивлен тем, что в списке самых коррупционных регионов страны нет Москвы и Московской области.
Об этом: В Госдуме объяснили низкий уровень коррупции в Москве и Подмосковье
Попадание Тюменской области в представленный Генпрокуратурой России список наиболее коррупционных регионов может говорить не о разгуле коррупции, а о борьбе с ней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил журналист Ростислав Журавлёв.
«Не секрет, что новое руководство ФСБ активно взялось за казнокрадство. Это видно по делам в отношении местного МВД, ситуации в «медицинском городе», до этого своего поста лишилась и главный налоговый инспектор, ряд чиновников поменьше», — отметил журналист.
Об этом: Почему Тюменская область попала в коррупционный список Генпрокуратуры
В списке наиболее коррупционных регионов, который опубликовала Генеральная прокуратура РФ, отсутствует ряд регионов, в которых имеются частые проблемы коррупционного толка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша.
«Я не знаю, по какому принципу Генпрокуратура указывает на регионы, которые она считает коррупционными. Я бы назвал ещё ряд регионов, особенно южных, в которых, прямо скажем, не всегда всё в порядке с законом. Предполагаю, что Генпрокуратура основным критерием выявления таких регионов указывает на то, сколько было выявлено преступлений в сфере управления правоохранительных органов и так далее, и сколько подобных лиц наказано. Конечно, с одной стороны, это указывает на определённый уровень коррупции в регионе, но также это может указывать на хорошую работу правоохранительных органов», — сказал Юкша.
Подробности в материале: Адвокат подверг сомнению «список коррупционных регионов» Генпрокуратуры
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Генпрокуратуры РФ о регионах, в которых выявлен самый высокий уровень коррупции. Об этом Песков заявил 18 июня журналистам.
Комментарии по этой теме преждевременны, пояснил он.
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Устойчиво высокий уровень коррупции в ряде регионов России можно объяснить низким уровнем доходов в этих республиках, однако одним этим фактором вопрос не исчерпывается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 июня заявил директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Читайте далее: Самые «коррумпированные» регионы России: можно ли списать всё на бедность?
Попадание Чувашии в список самых коррупционных регионов, который приводится в докладе Генпрокуратуры за 2019 год, «не является большой новостью». Это «заслуга» не только бывшего руководителя и его окружения, но активная работа контрольно-надзорных органов в сфере противодействия коррупции. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов.
Читайте подробнее: «Дошли»: почему Чувашия попала в десятку самых коррупционных регионов
Приведенные в докладе Генеральной прокуратуры цифры указывают на достаточно большой разрыв в уровне коррупции в регионах России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Бабкина.
«Здесь важно понять факторы, обусловившие высокие показатели коррупции в регионах-«антилидерах», и проанализировать и распространить опыт лучших практик противодействия коррупции.
Эти практики, возможно, позволили регионам с наиболее высоким показателем коэффициента коррупционных преступлений достичь положительных результатов.
Преодоление сложившегося разрыва — также задача комплексной антикоррупционной политики, которая должна находиться под пристальным контролем высших органов власти», — высказала свое мнение эксперт.
Попадание Архангелськой области в список самых коррумпированных обусловлено не только скандалом с главой УФНС, которого поймали на взятке, но и социальной напряженностью в регионе, считает местный депутат Алексей Кувакин.
Об этом: Коррупцию в Архангельской области обнажает соцнапряженность — мнение
Данные генпрокуратуры РФ о том, что Мордовия входит в число самых «коррумпированных» регионов, свидетельствует об активной и скоординированной работе правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Подробности в материале: В Госдуме объяснили Мордовию во главе «коррупционного рейтинга»
Рейтинг «коррупционных» регионов России по итогам 2019 года указывает на эффективность работы правоохранительных органов и надзорных ведомств. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM указал доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов, комментируя данные доклада Гепрокуратуры РФ.
Подробнее: Эксперт: «Рейтинг «коррупционных» регионов может не отражать ситуацию»
Оренбургская область названа Генеральной прокуратурой в числе самых коррумпированных российских регионов. Профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что у такого «успеха» может быть несколько причин.
По ее словам, одной из причин являются устоявшиеся элитные группировки, сложившиеся еще при прежнем губернаторе Юрие Берге, которые нередко решали свои проблемы через механизм коррупции (в том числе между предпринимателями и чиновниками). Второй причиной названа бытовая коррупция, распространенная больше, чем коррупция верховной власти. В качестве третьей причины Галина Шешукова называла законодательство, которое позволяет извлекать прибыль участникам при заключении контрактов государственных и муниципальных органов с предпринимателями.
Читайте подробнее: Названы причины высокого уровня коррупции в Оренбуржье
Преступления коррупционной направленности снижаются в Брянской области, такой вывод можно сделать из статистических данных. Прокуратура региона, проводя анализ состояния преступности за четыре месяца 2020 года, отмечала увеличение числа преступлений коррупционной направленности на 8,2%. В то же время за пять месяцев 2020 года число коррупционных преступлений снизилось на 8,1%.
Подробности в материале: В «коррупционной» Брянской области снижается уровень коррупции
Коррупционный беспредел в Архангельской области спровоцировало отсутствие гражданского общества и его институтов, а также отсутствие системы контроля за действиями власти. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил председатель Архангельского регионального отделения «Союза Садоводов России», член правления регионального отделения Союза журналистов России Михаил Силантьев.
Читайте подробнее: Коррупционный беспредел вызван отсутствием контроля над властью — мнение
Рейтинг коррупционности регионов России свидетельствует о нагрузке на работников прокуратуры в том или ином субъекте. Такого мнения придерживается ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Эксперт: рейтинг коррупционности показывает уровень нагрузки на прокуратуру
Список самых коррупционных регионов от Генпрокуратуры России несколько не совпадает с общественным. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов.
Читайте подробнее: Самые коррупционные регионы РФ: у Генпрокуратуры и общества — разные списки
Попавшая в «чёрный список» Генпрокуратуры РФ по уровню коррупции Саратовская область снова в федеральной медиаповестке. Областная прокуратура после проверки возбудила уголовное дело по дорожному мошенничеству. На сегодня проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а также его возможная причастность к преступлениям.
Кто ответит за отвратительный ремонт дорог и при чём тут дочь экс-министра?
Чем труднодоступнее регион, тем выше коррупционная составляющая, ведь губернатор там сам себе «царь и бог», не считая участкового, прокомментировал в разговоре в корреспондентом ИА REGNUM заявление генпрокурора Игоря Краснова о десяти самых коррупционных регионов страны.
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Высокие позиции Тюменской области в списке самых коррупционных регионов России закономерны. К этому привели в том числе структурные управленческие ошибки в правительстве региона, считает председатель политсовета тюменского регионального отделения партии «Народ против коррупции» Алексей Савоськин.
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На Ямале грядут громкие коррупционные дела. Их анонсировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 18 июня на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Подробности: Губернатор Ямала анонсировал грядущие коррупционные дела
На Ямале заметен большой разрыв между оценками коррупции жителями ЯНАО и россиянами в целом. Об этом сообщил на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции 18 июня директор департамента внутренней политики округа Сергей Климентьев.
«Так, в качестве социальной проблемы лишь 10% жителей региона отмечают коррупцию. Тогда как для россиян в целом эта проблема является более значимой — её назвали 26%», — доложил Сергей Климентьев.
И представил данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно им, 76% ямальцев не сталкиваются с коррупцией в своих городах и посёлках. 92% предпринимателей заявили о полном отсутствии практик взимания прямых и скрытых неформальных платежей. Более половины ямальцев не приемлет коррупционное поведение.
Генеральная прокуратура России в своём докладе назвала Камчатку в числе десяти самых коррумпированных регионов России. Регион сказочно богат — рыбой, золотом, серебром. При этом регион также беден, а население спит и видит, как бы уехать с полуострова на материк. Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что на Камчатке сегодня государство вскрыло «коррупционный нарыв», зревший десятилетиями, и на полпути не остановится.
Читайте подробнее: Государство вскрыло «нарыв»: эксперт о коррупции на Камчатке
Высокие показатели коррупции перечисленных в докладе Генпрокуратуры регионов могут объясняться влиянием практик их предшествующих руководителей. Такое мнение высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.
Читайте подробнее: Политолог объяснил высокие показатели коррупции некоторых регионов России
Доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя ситуацию с коррупцией на Камчатке, выразил мнение, что слабый и безвольный экс-губернатор края Владимир Илюхин был «заложником игр больших людей».
Читайте подробнее: Безвольный экс-глава Камчатки был заложником «игр больших людей»: эксперт
Доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя доклад Генпрокуратуры РФ, назвавшей Камчатку одним из самых коррумпированных регионов страны, высказал мнение, что полпред президента в ДФО Юрий Трутнев получил от главы государства карт-бланш на наведение порядка на полуострове.
Об этом: Трутневу дан карт-бланш на наведение порядка на Камчатке: эксперт
Доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя ситуацию с коррупией на Камчатке, высказал убеждение, что глава государства сумеет навести порядок на полуострове даже в рамках своего текущего срока — до 2024 года.
Об этом: Путин справится с коррупцией на Камчатке и до 2024 года: эксперт
Данные официальной статистики, в том числе и силовых ведомств, далеко не всегда отражают реальную ситуацию, особенно если говорить о ситуации на местах, заявил ИА REGNUM адвокат Константин Мусман, комментируя обнародованный Генпрокуратурой список самых коррумпированных регионов России. Тот факт, что в данных регионах возбуждается большее количество уголовных дел о коррупции, отнюдь не свидетельствует о том, что в действительности она в них выше, чем, к примеру, в южных регионах России, отметил он.
Читайте подробнее: Самые коррумпированные регионы могут оказаться самыми законопослушными
Данные по наименее и наиболее коррупционным регионам России, опубликованным Генпрокуратурой РФ, являются признаком развёртывания борьбы с коррупцией на всю силу. Об этом заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия», член общественного совета Минобороны РФ Антон Цветков.
«На практике подобные цифры являются признаком того, что борьба с коррупцией развёрнута в полную силу, и Министерство обороны активно взаимодействует с правоохранителями в выявлении нарушений закона и не стремится покрывать нарушителей», — сказал Цветков.
Для оценки уровня знаний госслужащих, отбора квалифицированных кадров и принятия мер по профилактики коррупционных нарушений будут использовать интерактивные тесты, разработанные и внедренные главным управлением региональной безопасности Московской области совместно с ГБОУ ДПО «Московский областной учебный центр». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления региональной безопасности.
Базовый тест состоит из 15 вопросов, а продвинутый уровень — из 30 вопросов. По словам главы ведомства Романа Каратаева, второй вариант предназначен для госслужащих, которые заняты в сфере профилактики правонарушений, включая коррупцию.
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Высокая позиция Мордовии в рейтинге наиболее «коррумпированных» регионов России свидетельствует об активной и скоординированной работе республиканских правоохранительных органов. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Подробности в материале: Коррупционный рейтинг обусловлен активными расследованиями преступлений