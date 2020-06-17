Ярославль, 17 июня, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Владельцы ресторанов Ярославской области направили открытые письма губернатору Дмитрию Миронову и мэру Ярославля Владимиру Волкову с просьбой разрешить работу точек общественного питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из авторов обращения.

Акция рестораторов в Ярославле

Авторы письма говорят о том, что кризис в ресторанной сфере «достиг своего пика».

«Наши ресурсы исчерпаны, кредитные лимиты обнулены, займы потрачены за первые месяцы пандемии, большинство из нас стоит на грани банкротства! Мы имеем огромные долги перед арендодателями, поставщиками, банками, лизинговыми компаниями, налоговой инспекцией, государственными фондами, обслуживающими организациями, а самое главное — перед людьми! Ввиду катастрофического падения выручек и закрытия большинства точек общественного питания у нас появились огромные кассовые разрывы, не позволяющие выполнять свои обязательства», — говорится в обращении.

Работа на вынос дает лишь малую часть «докоронавирусной» выручки ресторанов, кроме того, специфика многих заведений не предполагает доставку еды.

«Единицы из нас смогли воспользоваться мерами поддержки, о которых говорил президент и премьер-министр России, так как самые необходимые из них были связаны с сохранением рабочих мест. Рабочие места сохранить удалось не всем. Большинство сотрудников уволились сами после закрытия на неопределенный срок ресторанов и кафе на улицах и в торговых центрах. Одни нашли новое место работы в другой отрасли, другие уволились по иным обстоятельствам уже в конце марта, тем самым ухудшив статистику численности предприятия и таким образом не позволив нам рассчитывать на субсидии. Текучка кадров в нашей сфере — процесс обычный», — говорится в обращении.

Помимо самих ресторанов, пострадали все предприятия, связанные с ними: поставщики продуктов, посуды, оборудования. Отток сотрудников ведет к росту безработицы. Разрушается инфраструктура туристической отрасли.

Рестораторы указывают на то, что в ряде других регионов рестораны возобновили работу. Кроме того, в Ярославле меры безопасности все равно никто не соблюдает.

«Мы видим толпы людей, ежедневно стоящих в маршрутках, очередях в продовольственных магазинах и строительных гипермаркетах, гуляющих по улицам города, на летних площадках, пляжах, что означает то, что каждый житель нашего города ежедневно самостоятельно делает выбор, соблюдать ему предписанные защитные меры и самоизоляцию или нет», — говорится в обращении.

По мнению авторов письма, открыть точки общественного питания нужно как можно быстрее.

«Исходя из вышеизложенного, просим открыть все без исключения точки общественного питания в срок до 22 июня. Так у нас появится больше шансов выжить, продолжая эффективно трудиться на благо нашего любимого города и счастья наших гостей, оставаясь лицом Ярославля, выполняя все обязательства, сохраняя рабочие места. Со своей стороны обязуемся строго и неукоснительно обеспечить соблюдение действующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других санитарных требований для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами», — говорится в обращении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры в регионе продлены указом губернатора до 22 июня.