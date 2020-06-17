Чебоксары, 17 июня, 2020, 08:15 — ИА Регнум. В Чувашии в мае отмечен спад промышленного производства, при этом в целом по итогам пяти месяцев объём производства увеличился. Такие данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru На молочном заводе

В январе-мае 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства составил в Чувашии 100,9%, в том числе объём добычи полезных ископаемых увеличился на 10,1%, в обрабатывающих производствах произошёл небольшой спад — на 0,3%, в электроэнергетике и водоснабжении зарегистрирован рост на 7,2% и 0,7% соответственно.

В структуре обрабатывающих производств за пять месяцев наибольший рост отмечен в производстве резиновых и пластмассовых изделий (+39,2%). Значительный рост также произошёл в химической промышленности (+22,8%), производстве электрического оборудования (+17,2%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+13,5%).

Наибольший спад за указанный период зарегистрирован в металлургии (-48,5%) и производстве автотранспортных средств (-24,1%).

В мае по сравнению с апрелем объём промышленного производства уменьшился на 8,1%, к уровню мая 2019 года — на 8,3%.