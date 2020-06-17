Салехард, 17 июня, 2020, 08:08 — ИА Регнум. На Ямале «с нуля» строятся два инфекционных центра для лечения пациентов с COVID-19. Один, на 100 мест — в Салехарде, другой — в Новом Уренгое на 200 мест. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

Сроки строительства сжатые — к осени 2020 года. Это будут быстровозводимые, но капитальные здания, пояснил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

На данный момент в ЯНАО создано 1 113 коек для лечения «ковидных» пациентов, что в два раза превышает федеральный норматив. Половина из них оборудована кислородом.