В Чувашии выявлено 4186 случаев заражения коронавирусом: география
Чебоксары, 17 июня, 2020, 07:57 — ИА Регнум. В Чувашии с начала пандемии подтверждено 4186 случаев заражения коронавирусом, из них 37% приходится на Чебоксары. Среди районов наибольшее число носителей коронавируса выявлено в Ядринском районе. Об этом свидетельствуют данные регионального министерства здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
В Чебоксарах с начала пандемии подтверждено 1556 случаев заражения SARS-CoV-2, что составляет 37% от общего числа случаев заражения — 4186. За последние сутки в столице республике выявлено 56 носителей коронавируса.
На втором месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом идёт Ядринский район (247), на третьем — Чебоксарский район (199).
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии число выздоровевших пациентов с COVID-19 составляет более половины от числа заболевших. Выздоровели 2346 человек, из них 1139 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением. Умер 21 человек.
Случаи заражения в разрезе муниципалитетов:
г. Чебоксары — 1556 (прирост за последние сутки — 56);
Ядринский район — 247 (0);
Чебоксарский район — 199 (+2);
г. Новочебоксарск — 180 (+4);
г. Шумерля — 163 (+1);
Моргаушский район — 142 (0);
Комсомольский район — 135 (0);
г. Канаш — 134 (+1);
Канашский район — 127 (+2);
Батыревский район — 124 (+4);
г. Алатырь — 122 (+1);
Красночетайский район — 120 (0);
Урмарский район — 105 (+1);
Порецкий район — 102 (0);
Цивильский район 98 (0);
Шемуршинский район — 97 (+1);
Янтиковский район — 91 (+1);
Ибресинский район — 65 (0);
Шумерлинский район — 63 (0);
Алатырский район — 57 (0);
Вурнарский район — 56 (0);
Яльчикский район — 55 (0);
Мариинско-Посадский район — 53 (0);
Аликовский район — 46 (0);
Козловский район — 29 (0);
Красноармейский район — 20 (0).