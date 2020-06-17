Курган, 17 июня, 2020, 06:52 — ИА Регнум. Жители курганского посёлка Левашово, не дождавшись помощи мэрии в ремонте дороги, сами сделали его на собственные средства. Об этом они сообщили в паблике «Левашово Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/nashlevashovo Жители Левашово вышли на тропу ремонта

"Главная «артерия» посёлка — центральная дорога по ул. Суховарова уже несколько лет требует капитального ремонта. Дороги посёлка официально включены в план мероприятий по развитию микрорайонов и поселков города Кургана на 2019—2021 годы, где запланировано выполнение проектно-сметной документации на строительство асфальтобетонного покрытия улиц с устройством тротуаров. К сожалению, глубина дорожных ям стала критической. Поэтому неравнодушные жители посёлка вышли… нет, не на «тропу войны», а на ремонтные работы самого проблемного участка дороги. За свой счёт и своими силами был выполнен ямочный ремонт, который позволит на некоторое время осуществлять безопасное движение транспорта, в том числе и общественного», — говорится в заявлении жителей Левашово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, состоянием дорог в Кургане на сегодняшний день занимается прокуратура. По информации надзорного ведомства, должностные лица мэрии не принимают мер по содержанию дорог в безопасном для движения состоянии. В суд передано несколько исков от надзорного ведомства.