Курган, 17 июня, 2020, 06:05 — ИА Регнум. В Кургане загородные летние лагеря муниципалитета готовы к началу оздоровительной кампании, которая может стартовать с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Зауралья.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Добро пожаловать. Вход пока запрещён.

Однако нет готовности в регионе для смягчения ограничительных мер по коронавирусу. Лагеря откроют лишь на третьем этапе, тогда как эпидситуация в регионе позволяет перейти лишь ко второму. Глава Кургана Андрей Потапов провёл пресс-тур для журналистов, чтобы показать результат масштабных ремонтов, проведённых в детских загородных лагерях в течение 2019−2020 годов.

Лагеря могут принять более двух тысяч детей. Смена пребывания в них при этом сократится до 14-ти дней. Также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в два раза будет уменьшена их наполняемость.