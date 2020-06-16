Приштина, Сербия, 16 июня, 2020, 21:21 — ИА Регнум. Спикер парламента Косово Вьоса Османи 16 июня провела встречу со Специальным представителем ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком.

Kuvendikosoves.org Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи назвала встречу с Лайчаком «очень продуктивной» и рассказала представителям СМИ, что в ходе встречи она от имени парламента Косово высказала готовность осуществлять важную функцию контроля за правительством.

При этом Османи подчеркнула, что в соответствии с решением Конституционного суда Косово, только правительство может представлять парламент и Косово в процессе диалога между Сербией и Косово.

Также Османи подчеркнула, что стороны должны участвовать в диалоге как равноправные участники, и что диалог может завершиться только взаимным признанием.

«Никаких переговоров о территории Косово. Никаких переговоров о суверенитете Косово. Никаких переговоров о нашем внутреннем конституционном строе. Такими должны быть три принципа правительства», —

подчеркнула Османи.