Приштина, Сербия, 16 июня, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 16 июня заявил, что слухи о том, что Сербия признает независимость Косово накануне Видовдана являются выдумками.

Predsednik.rs Выступление Александра Вучича на панельной дискуссии «Диалог Белград — Приштина» на форуме GLOBSEC — 2019 в Братиславе. Крайний слева — Хашим Тачи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербский президент предупредил, что визит посредника ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака в Белград ознаменует собой начало трудного периода для сербов.

Вчера я побеседовал с Путиным, это был долгий разговор. На следующий день после выборов прибудет Лайчак, а ещё через день я отправлюсь в Москву. Два дня спустя мы должны определиться с составом делегации, которая поедет в Вашингтон. А спустя ещё несколько дней, я думаю, будет ещё несколько важных встреч, про которые мы не можем говорить, поскольку так нам сказали.

По словам Вучича, успех переговоров будет во многом зависеть от того, прислушаются ли косовары к призыву представителя Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричарда Гренелла о прекращении попыток вступления в международные организации:

Не забудьте, что Тачи (президент Косово Хашим Тачи — ИА REGNUM) никогда не хотел этого принять. Четыре года я ему это предлагал, и все четыре года он настаивал, поскольку продолжалась страшная компания против нас. Четыре года они этого не принимали, а теперь я внезапно узнаю, что приняли. Это надо иметь в виду.