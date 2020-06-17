Калуга, 17 июня, 2020, 11:38 — ИА Регнум. 75 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 17 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждёно 5 тыс. 399 положительных тестов. 2 тыс. 694 человека находятся на лечении, 2 тыс. 664 человека выздоровели, 41 человек умер. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (666), в Обнинске (627), в Боровском районе (260), в Жуковском районе (180), в Малоярославецком районе (174) и в Дзержинском районе (127).

Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе составляет 572,2 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространенности инфекции снизился с 1,0 до 0,97. Охват тестированием населения достиг 100,7 на 100 тысяч населения.