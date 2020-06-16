Тамбов, 16 июня, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Главу администрации Тамбовской области Александра Никитина сегодня, 16 июня, избрали секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин

В Тамбове прошёл первый этап XXXII конференции регионального отделения «Единой России». В ней приняли участие более 140 делегатов и приглашенных — руководителей и представителей местных отделений партии.

Главным вопросом стало избрание секретаря регионального отделения «Единой России». Выборы прошли на альтернативной основе: для участия в голосовании было выдвинуто несколько кандидатур тамбовских партийцев. Секретарём отделения стал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Напомним, в марте 2020 года президиум генсовета «Единой России» принял решение о возложении полномочий секретаря тамбовского отделения на губернатора Александра Никитина. И сегодня партийцы утвердили его кандидатуру в данном статусе.

Отметим, должность секретаря реготделения Александр Никитин занимал до 2015 года. Далее уступил место председателю Тамбовской областной Думы Евгению Матушкину. Губернатор отметил, что за последние пять лет были достигнуты высокие показатели как в части реализации партпроектов, так и в ходе выборов. Александр Никитин поблагодарил Евгения Матушкина за работу, вручив ему нагрудный знак «Почетный наставник Тамбовской области».

Вновь избранный секретарь выразил признательность партийцам за доверие, которое ему вновь оказали.

«Последние пять лет мы работали с вами в тесном сотрудничестве, и я всегда чувствовал вашу поддержку и понимание. Вместе мы достигли ощутимых результатов в развитии региона, и нам нужно двигаться дальше», — подчеркнул Александр Никитин.

Обращаясь к представителям первичных отделений, он отметил необходимость усиления коммуникации с населением, указал на важность общения с жителями в социальных сетях, в мессенджерах, на всех существующих сегодня медиаплощадках.

«Последние годы и особенно последние месяцы показали, что «Единая Россия» готова к любым вызовам времени, к самым неблагоприятным, внезапным обстоятельствам. Мобильность, гибкий, но всегда вдумчивый подход позволяет решать сложные проблемы в сложных условиях, помогать людям, — сказал Александр Никитин. — Я рассчитываю, что вместе мы сохраним этот ритм, станем более эффективными и полезными».