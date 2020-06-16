Глава самоуправления Калуги обсудил капитальный ремонт крыши жилого дома
Калуга, 16 июня, 2020, 17:15 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов встретился с представителями подрядной организации, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, управляющей компанией и жильцами дома №13 на площади Победы для обсуждения хода работ по капитальному ремонту крыши дома.
По словам подрядчика, ремонт начался в феврале, при демонтаже кровли сразу был уложен слой гидроизоляции и утеплителя — базальтовой ваты. График ремонта нарушили проливные дожди. В результате жильцы дома жалуются на протечки в квартирах, появление плесени и, как следствие, обострение хронических заболеваний. В данный момент есть предписание стройконтроля заменить утеплитель в местах намокания кровли.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, по итогам встречи подрядчик обещал ускорить темп работ. Ход ремонта остается на контроле депутата.