Калуга, 16 июня, 2020, 17:15 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов встретился с представителями подрядной организации, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, управляющей компанией и жильцами дома №13 на площади Победы для обсуждения хода работ по капитальному ремонту крыши дома.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги обсудил капитальный ремонт крыши жилого дома

По словам подрядчика, ремонт начался в феврале, при демонтаже кровли сразу был уложен слой гидроизоляции и утеплителя — базальтовой ваты. График ремонта нарушили проливные дожди. В результате жильцы дома жалуются на протечки в квартирах, появление плесени и, как следствие, обострение хронических заболеваний. В данный момент есть предписание стройконтроля заменить утеплитель в местах намокания кровли.

«Здесь выявилось недостаточное взаимодействие подрядной организации и управляющей компании. Ремонт в этом доме был начат одним из первых, но мы видим, что результат далек от желаемого», — прокомментировал Александр Иванов.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, по итогам встречи подрядчик обещал ускорить темп работ. Ход ремонта остается на контроле депутата.