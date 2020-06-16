После ливня в Ленобласти в торговом центре Гатчины «включился душ»
Санкт-Петербург, 16 июня, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Над несколькими регионами Ленинградской области во вторник прошли ливни, в результате которых, например, затопило улицы города Кингисепп, а в одном из торговых центров Гатчины с потолка полился «душ». Об этом 16 июня в социальных сетях сообщают очевидцы.
Посты о непогоде оставляют жители разных районов Ленобласти. Так, жители Соснового Бора пишут, что в городе помимо ливня и грозы прошел град. После чего на проспекте Героев на месте пешеходной дороги образовалось целое озеро.
В Гатчине сильного дождя не выдержала крыша торгового центра, в результате на головы посетителей пролился настоящий душ.
А в Кингисеппе после дождя затопило несколько улиц.
Читайте также: На Петербург идет наступление дождевого фронта
Отметим, ливни и грозы с порывами ветра до 16−17 м/с в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге ожидаются 16 и 17 июня.
На Северную столицу надвигается дождевой фронт.