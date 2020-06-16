Кострома, 16 июня, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Костромские пляжи готовят к купальному сезону, однако официальные сроки его открытия ещё не известны. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Костромской области.

Наталья Диева ИА REGNUM Пляж в Костроме

В регионе определили 32 официальных пляжа, и ещё 124 «традиционно сложившихся мест отдыха граждан». На объектах устанавливают необходимое оборудование, проводят обработку от клещей, оборудуют спасательные посты.

Полностью готовыми к использованию по назначению специалисты МЧС признали 9 пляжей в Костроме, Нерехте, Галиче, а также Костромском, Красносельском и Чухломском районах. Режим самоизоляции в регионе снят — это значит, что загорать и заниматься спортом на песке можно, а купаться — ещё нет.

Завершить работы муниципалитетам предписано к 22 июня. В этот день Роспотребнадзор сообщит результаты анализов по воде.

«Пробы берутся перед началом купального сезона несколько раз. Перед открытием пляжей Роспотребнадзор должен сделать забор воды, и 22 числа объявить результаты. Решение насчёт открытия купального сезона зависит от результатов, и развития эпидемиологической ситуации», — пояснили ИА REGNUM в администрации региона.

Напомним, проблема с состоянием воды на официальных пляжах в Костроме существует около 12 лет. Исследования поверхностных вод из года в год показывают превышение микробиологических показателей и гигиенических нормативов опасных веществ аммиака и ионов аммония. Причина происходящего — в плохом состоянии очистных сооружений и несекционных врезках в сети ливневой канализации.